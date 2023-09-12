Журналист: у Михаэля Шумахера нужно отнять титул чемпиона мира

Роджер Бенуа считает Михаэля Шумахера шестикратным чемпионом «Формулы-1».

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Бенуа – авторитетный швейцарский журналист и друг Михаэля. По мнению Роджера, первый титул Шумахер, выступавший за «Бенеттон», выиграл нечестно. В заключительной гонке сезона в Австралии немецкий пилот врезался в барьеры, после чего столкнулся с гонщиком «Уильямса» Дэймоном Хиллом. Оба спортсмена сошли, Михаэль завоевал чемпионство с отрывом в одно очко.

– Многие считают Шуми величайшим гонщиком всех времен. Какое у вас мнение?

– Как шестикратный чемпион мира он, безусловно, входит в топ-5.

– Шестикратный чемпион мира?