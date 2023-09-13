Борис Ротенберг заявил, что Россия не собирается разрывать отношения с FIA

"Мы сейчас создаем условия, чтобы могли тренироваться. Мы привезли "Формулу-4", чтобы дети с картинга могли пересесть и дальше двигаться, у нас есть задумка, как сделать, чтобы развитие шло планомерно, чтобы они дальше двигались. И все равно мы сейчас будем двигаться в сторону азиатских стран, все равно будем проводить мероприятия, потому что там же все это есть. То есть FIA все то же самое делает в азиатских странах, мы оттуда не выходим, ждем, как сложится ситуация, зато будем развиваться именно здесь", - сказал Ротенберг.