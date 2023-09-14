26 тысяч человек потребовали принять меры в отношении Хельмута Марко

«Мы требуем действий от Формулы-1 и «Ред Булл» после постоянных расистских заявлений Хельмута Марко в адрес Чеко Переса!



В Формуле-1 существует расизм, и главная проблема заключается в том, что лидерам самого важного автоспорта в мире разрешено выражать своё мнение и продвигать его даже внутри своей собственной организации. Действуйте сейчас! Подпишите петицию.



Стигматизация не только отдельного человека, но и почти всего континента с явным отсутствием этики, знаний и восприятия.



Очевидно, это не первый раз, когда это происходит с руководством австрийской команды «Ред Булл», однако удивительно, что Международная автомобильная федерация (ФИА) не высказала никакой позиции относительно расистского поведения советника команды Хельмута Марко.



Предыдущие усилия по более ранним инициативам, таким как #weraceasone, сводятся на нет, когда люди, занимающиеся одним и тем же видом спорта, не подают пример», — говорится в тексте петиции на Change.org.