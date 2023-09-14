Серхио Перес подтвердил, что Хельмут Марко принес ему извинения

«У меня был с ним частный разговор. Он извинился и это было главным для меня. Да, по сути, мы идём дальше. У меня с ним личные отношения. Думаю, такие чувства всегда возникают, когда видишь подобные вещи. Знание этого человека очень помогает, потому что я знаю, что Хельмут не имел чего-то в виду, исходя из его личного отношения.



Я вовсе не был обижен, если быть честным. Зная Хельмута, как я уже сказал, уверен, что не имел в виду именно это. Я лично ничуть не обиделся. Скажем, если бы эти комментарии были с другой перспективы, я бы воспринимал их по-другому. Для меня дела обстоят так, что я не принял эти слова на свой счёт.



Всё, что я или он говорим СМИ отличается от наших разговоров. Так или иначе, у нас хорошие отношения. Как я уже сказал, Хельмут принёс извинения. Думаю, мы все совершаем ошибки. Самое важное, что я принимаю его извинения, его личные извинения. То, что происходит со стороны СМИ не в моей власти. Для меня самое важное — личные отношения.



Мы всегда будем общаться на трассе и за её пределами, везде. Мы достаточно много видим друг друга каждые выходные. Он скажет вам, что думает. Думаю, мы можем оценить в Хельмуте то, что он открыт для СМИ и мира в целом, а так же для пилотов. Так что он такой, какой есть», — приводит слова Пересе Motorsport.