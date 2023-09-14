Хэмилтон требует принятия мер после высказывания Марко о Пересе

«То, что он сказал, совершенно неприемлемо. Мы говорим, что в этом виде спорта нет места для какой-либо дискриминации и для этого не должно быть места. Когда лидеры и люди в его положении делают подобные комментарии, это нехорошо для нашего прогресса. Я думаю, это просто подчёркивает ту работу, которую необходимо проделать.



На заднем плане есть люди, которые действительно усердно работают над борьбой с такими вещами (расизмом). Но действительно трудно маневрировать, когда у тебя на самом верху есть люди с таким складом ума, которые мешают нам прогрессировать. Честно говоря, я не удивлён.



Это не то, за что можно просто извиниться, и всё в порядке. Я думаю, что необходимо сделать что-то большее», – приводит слова Хэмилтона Sky Sport.