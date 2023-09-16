Показаны первые рендерные изображения компактного Mercedes-Benz G-Class 2026

Немецкий производитель Mercedes-Benz, во время проведения мюнхенской выставки IAA 2023, представил тизер модели G-Class Little G 2026 модельного года. После этого в Сети появились рендерные изображения.

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О новой модели Mercedes-Benz G-Class известно, что она поступит в продажу к концу 2026 года. Она будет работать только на электрическом моторе, версия с ДВС не предусмотрена, что разочарует поклонников марки. Производство Mercedes-Benz G-Class будет налажено на автозаводе, базирующемся в Венгрии.

Согласно опубликованным изображениям, Mercedes-Benz G-Class будет исполнен в привычном для марки очертании кузова с квадратными формами. Отличительными особенностями новинки станет то, что она будет оснащена дизайнерскими деталями, которые присущи семейству EQ.

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За основу будет взята уже привычная модульная платформа Mercedes, на которой выпускаются все модели немецкого производителя, ориентированные на экологический транспорт, при этом платформа адаптирована и на установку двигателей внутреннего сгорания.

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На основании этого эксперты считают, что в будущем Mercedes-Benz G-Class Little G получит в свое оснащение и бензиновый силовой агрегат. Также сообщается о том, что Little G будет иметь привычные для марки характеристики, среди которых высокий клиренс, большие углы съезда и выезда. Всё это возможно благодаря тому, что Mercedes-Benz G-Class строится не на лестничной раме, а на цельном кузове.