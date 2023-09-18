Санкции против Никиты Мазепина вновь ввели, но немедленно приостановили

14 сентября 2023 года Совет ЕС постановил продлить санкции против бывшего российского пилота Формулы-1 Никиты Мазепина ещё на шесть месяцев, а Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие. Об этом информирует пресс-служба гонщика.

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Председатель Европейского суда общей юрисдикции издал 7 сентября нынешнего года очередное постановление, согласно которому Совет ЕС должен приостановить санкции, если они будут продлены в отношении Мазепина, у которого, как решил Суд, должна сохраняться возможность вести переговоры, тренироваться и участвовать в соревнованиях на территории Европейского союза.