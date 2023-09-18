Адвокат Мазепина высказался о решении Совета ЕС продлить санкции против пилота

«Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, чтобы свести на нет чёткие постановления Председатель суда общей юрисдикции. Это не что иное, как серьёзнейший институциональный кризис. И для какой цели? Только чтобы наложить санкции, основываясь на вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах, на молодого спортсмена, который, как установил суд, никак не вовлечён ни в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход», — приводит слова Басса пресс-служба гонщика.