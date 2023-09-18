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Адвокат Мазепина высказался о решении Совета ЕС продлить санкции против пилота

Аарон Басс, адвокат Никиты Мазепина, оставил комментарий о недавних решений в отношении его клиента. Ранее Совет ЕС постановил продлить санкции против Мазепина ещё на шесть месяцев. После этого Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие.

Адвокат Мазепина высказался о решении Совета ЕС продлить санкции против пилота
© Чемпионат.com

«Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, чтобы свести на нет чёткие постановления Председатель суда общей юрисдикции. Это не что иное, как серьёзнейший институциональный кризис. И для какой цели? Только чтобы наложить санкции, основываясь на вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах, на молодого спортсмена, который, как установил суд, никак не вовлечён ни в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход», — приводит слова Басса пресс-служба гонщика.

22 августа 2023 года Суд присвоил делу Никиты Мазепина против Совета ЕС приоритетный статус.

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