Хэмилтон обогнал Алонсо в борьбе за 3-е место в чемпионате

Льюис Хэмилтон занял третье место по итогам Гран-при Сингапура и вышел на третью позицию в общем зачете «Формулы-1» сезона-2023.

Пилот «Мерседеса» обогнал экс-напарника по «Макларену» Фернандо Алонсо, выступающего за «Астон Мартин». Испанец во время заезда преодолел беспрецедентную отметку в 100 000 км в гонках, однако финишировал 15-м и не смог заработать очки.