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Ферстаппен показал шлем для Гран-при Японии: «Много белого и красное пятно – по сути флаг страны»

Макс Ферстаппен выступит на Гран-при Японии в специальном шлеме.

Ферстаппен показал шлем для Гран-при Японии
© Sports.ru

Двукратный чемпион «Формулы-1» рассказал об «особом» отношении к стране «Хонды», где дебютировал в первой практике за рулем «Торо Россо» в 2014 году и завоевал титул в прошлом сезоне.

«Много белого и красное пятно [наверху] – по сути попытка представить флаг Японии», – пояснил выбор цветов пилот «Ред Булл».

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