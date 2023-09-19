Ферстаппен показал шлем для Гран-при Японии: «Много белого и красное пятно – по сути флаг страны»
Макс Ферстаппен выступит на Гран-при Японии в специальном шлеме.
Двукратный чемпион «Формулы-1» рассказал об «особом» отношении к стране «Хонды», где дебютировал в первой практике за рулем «Торо Россо» в 2014 году и завоевал титул в прошлом сезоне.
«Много белого и красное пятно [наверху] – по сути попытка представить флаг Японии», – пояснил выбор цветов пилот «Ред Булл».
Соцсети
Соцсети
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Ферстаппен показал шлем для Гран-при Японии: «Много белого и красное пятно – по сути флаг страны»
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