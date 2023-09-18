Перес вошел в топ-3 по ущербу от гонщиков для команд "Формулы-1"

После Гран-при Сингапура авторы Reddit привели ориентировочную статистику ущерба команд в нынешнем сезоне Формулы-1. Антилидером оказался американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент, чьи аварии обошлись гоночному коллективу почти в $ 2,8 млн. На втором месте по ущербу канадский пилот Лэнс Стролл, представляющий «Астон Мартин» ($ 2,292 млн). Топ-3 замкнул мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл» ($ 2,109 млн).