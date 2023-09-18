Перес вошел в топ-3 по ущербу от гонщиков для команд "Формулы-1"

Перес вошёл в топ-3 по ущербу от гонщиков для команд Формулы-1, Сарджент лидирует
После Гран-при Сингапура авторы Reddit привели ориентировочную статистику ущерба команд в нынешнем сезоне Формулы-1. Антилидером оказался американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент, чьи аварии обошлись гоночному коллективу почти в $ 2,8 млн. На втором месте по ущербу канадский пилот Лэнс Стролл, представляющий «Астон Мартин» ($ 2,292 млн). Топ-3 замкнул мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл» ($ 2,109 млн).
Статистика ущерба команд Формулы-1 в сезоне – 2023 из-за аварий пилотов:
1. Логан Сарджент («Уильямс») – $ 2,8 млн.
2. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 2,292 млн.
3. Серхио Перес («Ред Булл») – $ 2,109 млн.
4. Пьер Гасли («Альпин») – 1,686 млн.
5. Оскар Пиастри («Макларен») – 1,634 млн.
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 1,587 млн.
7. Шарль Леклер («Феррари») – 1,539 млн.
8. Эстебан Окон («Альпин») – 1,522 млн.
9. Александер Албон («Уильямс») – 1,499 млн.
10. Ник де Врис (покинул «Альфа Таури» по ходу сезона) – 1,180 млн.
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1,082 млн.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») – 935 тыс.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 915 тыс.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 867 тыс.
15. Джордж Расселл («Мерседес») – 670 тыс.
16. Ландо Норрис («Макларен») – 620 тыс.
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 525 тыс.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 225 тыс.
18. Валлтери Боттас («Альфа Ромео») – 225 тыс.
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 220 тыс.