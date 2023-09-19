Хорнер высказался о Гран-при Японии после провального этапа в Сингапуре

«Посмотрим, столкнёмся ли мы с проблемами в Сузуке. Тогда мы узнаем, зависят ли наши сложности от конкретной трассы или дело в чём-то другом. Если «Феррари» займёт первое и второе место в Японии в следующий уикенд, то это будет говорить о значительном скачке с их стороны. Но в этом году мы видели, как сильно менялась форма у разных команд, и единственными, кто всегда оставался на своём месте, были мы. В Сингапуре мы оказались немного не в своей тарелке», — приводит слова Хорнера Racingnews365.