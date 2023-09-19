Хаккинен дал совет Шумахеру насчет карьеры в "Формуле-1"

«Положение Мика? Сегодня молодым гонщикам, как правило, очень тяжело. Раньше, в моё время, было гораздо больше тестов, у пилотов было время развиваться. Сегодня практически нет тестов, в лучшем случае можно поработать на симуляторе. Когда я пришёл в «Макларен», команда дала мне время на развитие. Сегодня пилоты должны добиваться успеха с самого начала. Если нет, им конец. Совет для Мика? Тормозить позже, давить на педаль газа раньше», — приводит слова Хаккинена издангие F1-Insider.