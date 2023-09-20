Тото Вольф высказался о новом контракте Хэмилтона

«Переговоры с Льюисом всегда проходят по-разному. Порой мы общаемся с глазу на глаз, а иногда оба исчезаем в разных частях света, и тогда всё становится непросто. Но ещё до лета всё было довольно ясным в части основных условий. Затем это надо было включить в контракт вместе с юристами», — приводит слова Вольфа GPBlog.