97-летний мужчина стал самым пожилым мотогонщиком в истории

Лесли Харрис за 3 недели до своего 98-го дня рождения принял участие в соревнованиях на фестивале классических мотоциклов в Окленде. В тот день мужчина стал самым пожилым гонщиком в истории.

Мужчина давно участвует в этой гонке. В первый раз он соревновался в 1953 году, и после этого почти не пропускал заезды. Только после 2019 года он сделал перерыв из-за плохого самочувствия. Тогда Лесли упал с мотоцикла и получил перелом ребер. Но, несмотря на возраст, он смог восстановиться, и в этом году вернулся в мотоспорт, чтобы сразиться с соперниками, среди которых были: его сын — 64-летний Род и 21-летняя внучка Оливия.