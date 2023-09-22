«Альфа Таури» извинилась за использование в постере милитаристского флага Японии

В преддверии Гран-при Японии, «Альфа Таури», как и многие другие команды, опубликовала постер, посвящённый предстоящей гонке. Однако не все оценили креатив команды, которая разместила изображение японского пилота команды Юки Цуноды на фоне узора, напоминающего флаг Восходящего Солнца.

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В 1870 году данный флаг был принят в качестве национального и использовался до окончания Второй мировой войны. Сейчас этот флаг считается символом японского милитаризма и империализма.

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«За последние несколько часов мы видели некоторые комментарии по поводу нашего плаката Гран-при Японии. Мы создали этот плакат исключительно с эстетической целью, без какого-либо намерения отсылки к какому-либо политическому движению или историческому факту. Мы приносим извинения всем, кого может обидеть такое непроизвольное упоминание. Этот плакат был создан исключительно для того, чтобы отпраздновать гоночную неделю одной из самых знаковых и популярных гонок в календаре Формулы-1», — сообщается в социальных сетях команды «Альфа Таури».