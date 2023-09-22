Хэмилтон рассказал о проблемах на тренировках в Японии

«Очень трудный день. Мне не хватало уверенности в машине, и это лишь усилило проблемы. Нам так и не удалось найти верный баланс. Шины перегреваются, и из-за этого мы оказываемся далеко от лидеров. Мы знаем, что впереди много работы, но я верю, что мы добьёмся улучшения. У нас уже были в этом сезоне похожие пятницы, и в субботу мы всегда возвращались более сильными. Получится ли так же в этот раз, узнаем в субботу, а сегодня вечером мы приложим все усилия, чтобы в итоге подняться выше», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды