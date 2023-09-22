В «Альпин» подтвердили, что ведут переговоры с Миком Шумахером об участии в WEC

«Это правда, что мы ведём переговоры с Миком о возможном участии в гонках на выносливость за рулём нашей машины. Это стало бы хорошим вариантом для обеих сторон. Пока мы просто разговариваем, но, надеюсь, скоро организуем тесты», — приводит слова Фамена Racingnews365.