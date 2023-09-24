«Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»

Команда «Ред Булл» по итогам 17 этапов чемпионата «Формулы-1» досрочно завоевала Кубок конструкторов. Это произошло благодаря победе пилота команды Макса Ферстаппена 24 сентября, на трассе «Сузука» в рамках Гран-при Японии. Он продолжает лидировать в зачете пилотов, набрав 400 очков.

Голландец одержал победу, набрав 26 очков, и гарантировал команде победу в Кубке конструкторов текущего сезона. Его партнер по команде мексиканец Серхио Перес не смог финишировать. Ближайшим преследователем «Ред Булл» была команда «Мерседес», отстававшая от них до начала этапа на 308 очков. Пилоты Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на пятом и седьмом местах соответственно и заработали 16 очков в общей сложности.

У «Ред Булла» стало после гонки в Японии 623 очка. До начала этапа «Мерседес» отставал на 308 очков. До конца сезона-2023 остается шесть гонок.