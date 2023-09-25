Тысячи фанатов заказали Льюису Хэмилтону энергетик «Ред Булл»

«Всё шло стабильно, но внезапно система заказов просто сошла с ума. На нас посыпались тысячи заказов на напитки «Ред Булл». Многие из них были оформлены на Льюиса, Джорджа Расселла и руководителя команды Тото Вольфа.



Несмотря на то, что они являются нашими конкурентами, у нас есть запасы «Ред Булл» в баре, но они небольшие, и мы не афишируем этот факт по понятным причинам. Таким образом, мы не смогли выполнить все заказы», — приводит слова подававшего напитки сотрудника Global247News.