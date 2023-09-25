Хорнер высказался о будущем Переса в «Ред Булл»

«В «Ред Булл» нам нужны два лучших пилота. С Максом у нас долгосрочный контракт. Соглашение Переса заканчивается в конце 2024-го. В настоящий момент он находится в непростом положении и, очевидно, будет стремиться к продлению контракта.



Мы ещё посмотрим, как справится Дэниэль Риккардо, посмотрим, как справится Юки Цунода. Кроме того, мы будем следить за Лиамом Лоусоном», — приводит слова Хорнера Crash.net.