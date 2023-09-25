Испанский журналист грязно пошутил о состоянии Михаэля Шумахера

Во время работы в студии в прямом эфире канала DAZN после Гран-при Японии Лобато пошутил, что у него столько же титулов, сколько и у «Ред Булл». В ответ один из ведущих сказал, что от слов Лобато должны «дрожать» инженеры «Ред Булл».