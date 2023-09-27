Аварии Сарджента оставили Williams без запчастей

«Наши производственные мощности находятся на том же уровне, что и 20 лет назад. В настоящее время у нас есть только два автоклава, работающих на детали из углеродного волокна. Чтобы обновить запасы запчастей до последней спецификации, нам придётся передать заказы на аутсорсинг. Это требует времени и в три раза больше денег. Я хочу иметь запас деталей, но лучше было бы вложить деньги в машины 2024 и 2025 годов», — отметил глава Williams Джеймс Ваулз.