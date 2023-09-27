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Аварии Сарджента оставили Williams без запчастей

Многочисленные аварии Логана Сарджента, последняя из которых случилась на Гран При Японии, поставила команду Williams в сложную ситуацию. Американский дебютант фактически оставил британский коллектив без запчастей на оставшиеся этапы 2023 года.

Аварии Сарджента оставили Williams без запчастей
© autosport.com.ru

«Сейчас мы используем детали, которые уже были произведены. Это может означать, что нам придется использовать старые спецификации для той или иной детали. Логистика и доставка запасных частей на отдельные гоночные трассы в выездной части сезона также серьёзно осложняет работу», — заявил главный инженер Williams Дейв Робсон Auto Motor und Sport.

«Наши производственные мощности находятся на том же уровне, что и 20 лет назад. В настоящее время у нас есть только два автоклава, работающих на детали из углеродного волокна. Чтобы обновить запасы запчастей до последней спецификации, нам придётся передать заказы на аутсорсинг. Это требует времени и в три раза больше денег. Я хочу иметь запас деталей, но лучше было бы вложить деньги в машины 2024 и 2025 годов», — отметил глава Williams Джеймс Ваулз.