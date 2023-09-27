Аварии Сарджента оставили Williams без запчастей
Многочисленные аварии Логана Сарджента, последняя из которых случилась на Гран При Японии, поставила команду Williams в сложную ситуацию. Американский дебютант фактически оставил британский коллектив без запчастей на оставшиеся этапы 2023 года.
«Сейчас мы используем детали, которые уже были произведены. Это может означать, что нам придется использовать старые спецификации для той или иной детали. Логистика и доставка запасных частей на отдельные гоночные трассы в выездной части сезона также серьёзно осложняет работу», — заявил главный инженер Williams Дейв Робсон Auto Motor und Sport.
«Наши производственные мощности находятся на том же уровне, что и 20 лет назад. В настоящее время у нас есть только два автоклава, работающих на детали из углеродного волокна. Чтобы обновить запасы запчастей до последней спецификации, нам придётся передать заказы на аутсорсинг. Это требует времени и в три раза больше денег. Я хочу иметь запас деталей, но лучше было бы вложить деньги в машины 2024 и 2025 годов», — отметил глава Williams Джеймс Ваулз.