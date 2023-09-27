Ник де Врис подписал контракт с «Махиндрой» из Формулы-Е

Нидерландский пилот Ник де Врис подписал контракт с командой Формулы-E «Махиндра». Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Напарником де Вриса будет итальянец Эдоардо Мортара. Отмечается, что оба пилота подписали многолетние соглашения.

Напомним, 11 июля этого года стало известно об увольнении де Вриса из команды Формулы-1 «Альфа Таури». В команде Ника заменил австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона.