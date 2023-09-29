Мексиканский комментатор объяснил отношение Марко к Пересу

«Мексиканские болельщики должны с улыбкой принять то, что сказал Хельмут Марко. Вы не можете принимать всё, что он говорит. Он просто провокатор. Что он действительно пытается сделать, так это мотивировать пилотов. Он жёсткий человек. Он делает это, чтобы подталкивать пилотов, чтобы они получали больше от машины и становились лучше с точки зрения решимости. Думаю, именно поэтому он так высказался о Чеко. Он так говорит не только о Чеко, но и обо всех остальных. Он не говорит плохого о Ферстаппене, потому что тот не даёт ему повода. На самом деле, он должен относиться к Максу как к избалованному ребёнку, чтобы он не ушёл куда-либо. Им нужно сохранить его.



Ферстаппен — это гонщик, который выступает на 10 баллов, а Чеко обычно выступает не хуже чем на восемь или девять. Это очень хорошо для пилота. Думаю, были гонщики, которые становились чемпионами с более слабыми показателями, чем у Чеко, просто он он сражается в «Ред Булл» с настоящим зверем. Победа над Ферстаппеном — это почти утопия, и тем не менее Чеко делал это несколько раз. Предпочтения пилотов отличаются, поэтому очевидно, что команда адаптирует болид под пилота, который, по их мнению, выиграет больше гонок. И это Ферстаппен», — приводит слова Торнелло GrandPX со ссылкой на Esto.