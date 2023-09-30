Алекс Ринс отказался от участия в Гран При Японии MotoGP

Я счастлив, потому что мы прошли хорошие испытания моего тела и мотоцикла. Так что надо просто продолжить восстановление. Это была большая новость — вернуться на мотоцикл MotoGP после многих дней, проведённых дома. Я рад этому. Теперь у нас есть ещё две недели, чтобы восстановиться. Посмотрим, как пойдёт дело», – заявил Алекс Ринс Crash.net.