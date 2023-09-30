Алекс Ринс отказался от участия в Гран При Японии MotoGP
Испанский мотогонщик Алекс Ринс отказался от участия в Гран При Японии MotoGP по итогам пятничных тренировок. Пилот LCR Honda объяснил своё решение физическим состоянием.
«Это было лёгкое решение, потому что, когда мы сели на самолёт, чтобы прилететь в Японию, я уже знал, что, если почувствую сильную боль, то остановлюсь.
Об этом я и говорил врачам. В первой тренировке ощущения были хорошие. После трёхмесячного перерыва на мотоцикле MotoGP всё было немного по-другому. Но тело терпело боль, поэтому было не так уж и тяжело. Но шаг за шагом эта боль в ноге усиливалась.
Я счастлив, потому что мы прошли хорошие испытания моего тела и мотоцикла. Так что надо просто продолжить восстановление. Это была большая новость — вернуться на мотоцикл MotoGP после многих дней, проведённых дома. Я рад этому. Теперь у нас есть ещё две недели, чтобы восстановиться. Посмотрим, как пойдёт дело», – заявил Алекс Ринс Crash.net.
Напомним, испанец пропустил семь этапов в сезоне-2023 после перелома ноги, полученного на этапе в Муджелло.