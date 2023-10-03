Ферстаппен высказался о выводах после неудачи на Гран-при Сингапура

«У нас есть много идей, но мы не сможем реализовать их до следующего года. Это несколько раздражает, но, с другой стороны, даёт нам немного времени, чтобы полностью разобраться во всём, а также поработать над улучшением машины для таких трасс», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.