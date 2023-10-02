Леклер рассказал о проблемах с настройкой болида в этом сезоне

«В начале сезона мы сразу поняли, в чем наши слабые места. По крайней мере, мы были очень чувствительны к ветру, что, как мне кажется, довольно сложно понять болельщикам, которые не очень хорошо разбираются в Формуле-1.



Были и другие примеры, например, в Баку, где ветер был довольно сильным, но мы были очень сильны, что было трудно понять.



Это было очень и очень сложно для нас, потому что, будучи гонщиком, трудно настроить машину определенным образом, потому что в одной сессии вы получите одну машину, а в другой — совсем другую.Особенно для меня – я люблю очень устойчивую переднюю часть. В итоге машина то была с сильной недостаточной поворачиваемостью, и пилотировать было очень сложно, то я получал болид, который мне нравится. Тяжело было добиться стабильности.



Но это то, чему я не люблю находить оправдания. В конце концов, я — гонщик, я настраиваю машину. И это был мой выбор — иметь такую сильную переднюю часть в начале сезона, когда, возможно, машина не могла справиться с этим», — приводит слова Леклера The Race.