Хэмилтон рассказал, что станет «самым большим триумфом в его карьере»

«Мы вернемся на былые позиции. Мы можем это сделать. Следующий шаг к первому месту будет сделан. И это, наверное, будет мой самый большой триумф в карьере



Я стараюсь доводить себя до предела в каждой гонке и верю в свою команду. Я надеюсь, что тот объем данных, который мы собрали в этом году, окажет влияние на новую машину», — приводит слова Хэмилтона Blick.