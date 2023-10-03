«Формула E» проведет гонку на трассе F-1 в Китае в 2024 году

Чемпионат проводил этапы в Пекине, Гонконге и Санье до 2019 года.

Утверждается, что гонщики выступят на трассе Гран-при Китая «Формулы-1», который не проходит с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Этап включен в календарь «Ф-1» на следующий сезон и намечен на 19-21 апреля.