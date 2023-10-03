«Формула E» проведет гонку на трассе F-1 в Китае в 2024 году

«Формула E» вернется в Китай.
Чемпионат проводил этапы в Пекине, Гонконге и Санье до 2019 года.
По информации The Race, гонка электроболидов состоится в Шанхае 25 мая 2024 года.
Утверждается, что гонщики выступят на трассе Гран-при Китая «Формулы-1», который не проходит с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Этап включен в календарь «Ф-1» на следующий сезон и намечен на 19-21 апреля.
«Формула E» будет использовать укороченную конфигурацию трека.
«Формула E» проведет гонку на трассе «Ф-1» в Китае в 2024 году (The Race)
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