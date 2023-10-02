Медведи помешали проведению кубка Татарстана по гонкам по бездорожью

«Мы этот лес знаем досконально. Медведи там были всегда в единичных количествах, но в этот раз, когда приехали ставить трассу, ребята оттуда приходят и говорят: «Мы такого никогда в жизни не видели». Там тропа медвежья, свежие фекалии, постоянно шорохи, просто ад. Там даже в 50 метрах от деревни следы, что медведь ел щавель. И много следов маленьких», — сказал организатор соревнований Павел Лылов.