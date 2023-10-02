В «Макларене» официально запустили работу новой аэродинамической трубы

Обновление инфраструктуры заняло у «Макларена» несколько лет – все это время команда пользовалась аэродинамической трубой «Тойоты», расположенной в Кельне.

Работы над новой аэродинамической трубой, которая располагается непосредственно в технологическом центре «Макларена» и построена на базе предыдущей версии, была завершена некоторое время назад. Теперь же команда официально отчиталась о запуске работы комплекса.