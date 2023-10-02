ФИА одобрила заявку на включение новой команды в Формулу-1

После нескольких месяцев обсуждений заявка «Андретти» была одобрена после комплексного рассмотрения. Ранее в этом году ФИА начала официальный процесс приёма заявок на присоединение новых команд к стартовой решётке уже в 2025 году, за год до вступления в силу новых технических правил. Cообщается, что только заявка «Андретти» полностью соответствует всем необходимым критериям.