ФИА одобрила заявку на включение новой команды в Формулу-1
Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила присоединение новой команды к Формуле-1.
После нескольких месяцев обсуждений заявка «Андретти» была одобрена после комплексного рассмотрения. Ранее в этом году ФИА начала официальный процесс приёма заявок на присоединение новых команд к стартовой решётке уже в 2025 году, за год до вступления в силу новых технических правил. Cообщается, что только заявка «Андретти» полностью соответствует всем необходимым критериям.
После одобрения заявки комиссией ФИА окончательное решение о вступлении теперь должно принять руководство Формулы-1.
Напомним, с 2017 года в Формуле-1 выступает десять команд. «Хаас» стал последней командой, присоединившейся к чемпионату.
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