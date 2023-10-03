Хэмилтон объяснил, почему нарушил слово не выступать в F-1 после 40 лет

«Должен признать, что я недооценил свою любовь к этому виду спорта. Это превратилось в историю любви и ненависти. Бывают дни, когда я бы предпочёл не садиться в кокпит. И теперь желание снова берет верх? Да. Поединки с моим товарищем по команде Джорджем также дают мне мотивацию. Всегда нужно оставаться начеку», — приводит слова британского пилота издание Blick.