Хэмилтон объяснил, почему нарушил слово не выступать в F-1 после 40 лет

Хэмилтон объяснил, почему нарушил своё слово не выступать в Ф-1 после 40 лет
Семикратный чемпион Формулы-1, звёздный пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу своего обещания. Ранее Хэмилтон говорил, что в возрасте 40 лет за рулём болида Формулы-1 его не увидят. Недавно он подписал контракт с немецкой командой сроком на два года. Сейчас Льюису 38 лет.
«Должен признать, что я недооценил свою любовь к этому виду спорта. Это превратилось в историю любви и ненависти. Бывают дни, когда я бы предпочёл не садиться в кокпит. И теперь желание снова берет верх? Да. Поединки с моим товарищем по команде Джорджем также дают мне мотивацию. Всегда нужно оставаться начеку», — приводит слова британского пилота издание Blick.
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