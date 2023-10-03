В "Формуле-1" появится 11-я команда? Федерация уже допустила ее — но это ничего не значит

Партнёрство с «Кадиллаком», знаменитый бренд, соответствие критериям ФИА. И всё равно всё под вопросом.

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Накануне Международная автомобильная федерация наконец официально подвела итоги отбора команд, которые могут быть включены в Формулу-1. Правила чемпионата мира допускают участие в серии 12 команд, и ФИА ранее объявляла тендер для возможного заполнения 11-й и 12-й вакансий. В итоге все критерии отбора со стороны федерации преодолела заявка американцев из «Андретти». Но если вы думаете, что теперь они точно появятся на стартовой решётке в 2025 или 2026 году, то сильно ошибаетесь. Всё только начинается.

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Что за «Андретти»?

Если вы сколько-нибудь следите за гонками, то, разумеется, знаете знаменитое гоночное семейство Андретти. Легендарный Марио выиграл всё и везде по обе стороны океана, а его сын Майкл хоть и провалился в Формуле-1, но успешно ведёт дела гоночной команды, которая появляется во всё новых сериях: Формула-Е, «Суперкарс», IMSA… Некоторое время назад в «Андретти» решили, что им по плечам и Формула-1.

Изначально Майкл и Марио планировали купить «Заубер», но в последний момент сделка развалилась. В Швейцарии об этом явно не жалеют: через некоторое время они продали команду «Ауди», да к тому же дороже. Ну а семейству Андретти в итоге пришлось сменить план: теперь он заключается в создании команды с нуля, а не в покупке одной из действующих.

Просто громкого бренда для получения места в нынешней финансово благополучной Ф-1 не хватит, к тому же «Андретти» хоть и выступает много везде, но вот побеждает в этих чемпионатах не слишком часто. А нишу американской команды в Ф-1 уже худо-бедно занимает «Хаас». Поэтому Майкл и Марио заручились поддержкой концерна General Morors и планируют продвигать в Ф-1 бренд «Кадиллак». И вот такая куда более солидная заявка «Андретти-Кадиллак» получила одобрение со стороны ФИА.

Почему американцев могут не пустить?

Согласно правилам Формулы-1, новых участников в чемпионат совместно допускают ФИА и владельцы коммерческих прав. Соответственно, теперь «Андретти» осталось убедить в своей полезности Liberty Media, которая управляет Формулой-1. И вот тут могут возникнуть проблемы.

Основная — в «Либерти» вообще не уверены, а нужна ли чемпионату мира дополнительная команда. После изменений в финансовом регламенте владельцы серии получили 10 довольных, финансово обеспеченных конюшен, каждая из которых получает солидные призовые и никуда из Ф-1 не собирается. А если вдруг и соберётся, то теперь речь точно не пойдёт о банкротстве или символической продаже команды за доллар: стоимость даже самой слабенькой конюшни теперь составляет чуть ли не миллиард долларов.

И вот приход любой новой команды, будь это «Андретти» или кто-либо другой, якобы способен нарушить наметившееся финансовое равновесие. Раньше на количество участников было плевать: деньги всё равно распределяли только между 10 лучшими командами, так что лидеры и ведущие середняки никак не страдали от появления новичков. Теперь же призовые обязаны делить между всеми командами. Так что даже если «Андретти» будет занимать последнее место, то всё равно получит свои условно $50 млн — соответственно, все остальные команды недосчитаются условно по $5 млн.

Сумма вроде бы небольшая по меркам Ф-1, но кто с ней расстанется с лёгким сердцем? А если «Андретти» начнёт хорошо выступать и получит ещё больше призовых, скинув ниже кого-то из старожилов серии? Плюс это новые конкуренты в борьбе за спонсоров. В общем, неудивительно, что большинство нынешних команд выступают против появления в Ф-1 любого нового коллектива. И «Либерти» будет держать эту позицию в голове. Необязательно ей следовать, но точно нужно учитывать.

На полях оговоримся, что при приходе в чемпионат новичок обязан заплатить взнос в размере $ 200 млн, который распределят между действующими участниками. Для нынешних команд это какая-никакая компенсация, а для новичка — декларация о серьёзности намерений.

Так пустят или нет?

Прежде чем принять решение, владельцам Ф-1 важно понять: что даст чемпионату новичок? Позволит ли ещё поднять популярность серии и, соответственно, доходы? «Андретти» — мощный бренд, но его результаты в IndyCar не блестящие. И если в Ф-1 пилоты «новых американцев» будут обретаться в конце десятки, это вряд ли привлечёт в серию новых болельщиков.

Вопросы и по «Кадиллаку». Пока нельзя сказать, что с ним Формула-1 получит нового автопроизводителя. Новый моторный регламент вводится в сезоне-2026, и никакого собственного мотора у «Кадиллака» к этому моменту не появится. Как минимум в первых чемпионатах «Андретти» будет использовать брендированные силовые установки от «Рено» или от кого-то ещё — особой пользы для Ф-1 в этом нет.

Команды со своей стороны добавляют ещё парочку смешных возражений. Мол, на некоторых трассах Формулы-1 якобы нет боксов для 21-го и 22-го пилотов, да и вообще, чем больше пилотов на решётке, тем опаснее гонки. Как вы понимаете, лютый бред: в 2014-м в Ф-1 было 11 команд, и ничего. И раз правила Формулы-1 допускают наличие 12 команд, то невозможно представить, чтобы ФИА сертифицировала автодромы, непригодные для приёма 24 гонщиков.

Нет, решение точно будет зависеть не от оснащённости трасс. «Либерти» взвесит все за и против именно для себя и заодно проконсультируется с юристами, насколько прочны её позиции, если «Андретти» вооружится допуском от ФИА и попробует пробиться в число участников через суд.