Лав и Костеки выступят в «1000 километров Батерста» в ливрее в стиле «Мерседеса»

Пилоты Аарон Лав и Джейк Костеки примут участие в знаменитой австралийской гонке «1000 километров Батерста» в ливрее, вдохновлённой командой Формулы-1 «Мерседес». Титульным спонсором автомобиля «Форд» под номером семь будет малайзийская нефтегазовая компания Petronas, которая также является главным спонсором «Мерседеса» в «Королевских гонках».

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«1000 километров Батерста» в 2023 году состоятся с 5 по 8 октября.