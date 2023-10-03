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Лав и Костеки выступят в «1000 километров Батерста» в ливрее в стиле «Мерседеса» из Ф-1

Пилоты Аарон Лав и Джейк Костеки примут участие в знаменитой австралийской гонке «1000 километров Батерста» в ливрее, вдохновлённой командой Формулы-1 «Мерседес». Титульным спонсором автомобиля «Форд» под номером семь будет малайзийская нефтегазовая компания Petronas, которая также является главным спонсором «Мерседеса» в «Королевских гонках».

Лав и Костеки выступят в «1000 километров Батерста» в ливрее в стиле «Мерседеса»
© Чемпионат.com

«1000 километров Батерста» в 2023 году состоятся с 5 по 8 октября.

Отметим, что Лав и Костеки принимали участие и в первом эндюранс-этапе австралийских суперкаров нынешнего года. В Сэндауне они заняли 24-е место. При этом тогда главным спонсором экипажа выступала компания Racer Industries.

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