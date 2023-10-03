Риккардо пропустит Гран-при Катара

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо не выступит на предстоящем Гран-при Катара. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Крис Медланд. По его словам, Даниэль пока не готов на сто процентов. Риккардо сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов.