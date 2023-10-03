Риккардо пропустит Гран-при Катара

Представлена информация о состоянии Риккардо в преддверии Гран-при Катара
Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо не выступит на предстоящем Гран-при Катара. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Крис Медланд. По его словам, Даниэль пока не готов на сто процентов. Риккардо сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов.
На последних четырёх этапах его место занимал Лиам Лоусон. В Катаре новозеландец также выступит вместо австралийца.
Гран-при Катара пройдёт с 6 по 8 октября.
О переходе Риккардо в «Альфа Таури» стало известно 11 июля. В гоночный коллектив он пришёл на правах аренды до конца сезона. В конце сентября стало известно, что Даниэль будет выступать за команду в 2024 году.
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