«Мне не нужны извинения». Расселл — о Ферстаппене, который его обозвал

«Это гонки. Физический спорт, хотя иногда он так и не воспринимается. Влияют когнитивный стресс, который вы испытываете, и ваше личное давление. Мы все хотим выполнить свою работу как можно лучше и уважаем это друг в друге.



Никто из нас не собирается намеренно разбиваться или выносить кого-то. Извинения в таких ситуациях никогда не нужны. Неважно, что было сказано. В такие моменты, в течение часа после гонки, то, что ты говоришь, не имеет значения", — сказал Расселл в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.