Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом "Формулы-1"

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира Формулы 1 2023 года и выиграл свой третий титул подряд.

26-летнему пилоту было достаточно финишировать шестым в спринте в Катаре вне зависимости от результата своего напарника по команде Серхио Переса, чтобы закрыть вопрос с победой в личном зачете. Он занял второе место и стал недосягаем в чемпионате за пять гонок и два спринта до конца сезона-2023.

Ферстаппен стал шестым в истории Формулы 1 трёхкратным чемпионом мира после таких гонщиков, как Айртон Сенна, Ники Лауда, Джеки Стюарт, Нельсон Пике и Джек Брэбэм. Больше титулов выиграли только пятеро: Михаэль Шумахер (7), Льюис Хэмилтон (7), Хуан-Мануэль Фанхио (5), Ален Прост (4) и Себастьян Феттель (4).