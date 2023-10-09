Пилот "Альпин" Окон заявил, что ему стало плохо во время гонки "Формулы-1"

Французский пилот "Альпин" Эстебан Окон рассказал, что во время гонки этапа Гран-при "Формулы-1", которая проходила в Катаре, его вырвало в шлем на 15-м или 16-м круге, однако ему удалось взять свое состояние под контроль и сосредоточиться на управлении болидом. Его слова приводит Sky Sports. "У меня никогда не случалось такого в прошлом. Но сегодня был только горячий воздух и горячий двигатель. Не думаю, что мы особенно хорошо изолировали кабину пилота, так что сегодня внутри корпуса, должно быть, было 80 градусов", - заявил Окон.