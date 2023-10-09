Хэмилтон оштрафован за инцидент на Гран-при Катара

Семикратный чемпион Формуы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил штраф в размере € 50 тыс. за пересечение трассы во время гонки Гран-при Катара. Хэмилтон завершил гонку уже на стартовом круге после столкновения с товарищем по команде Джорджем Расселлом. После этого Льюис пешком по трассе прошёлся до командных боксов. Стюарды посчитали действия британца опасными.

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Во время слушаний Хэмилтон извинился, признав, что ситуация могла сложиться опасным образом – как для него, так и для приближающихся пилотов.