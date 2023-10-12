Дэймон Хилл о предложении отнять титул-1994 у Михаэля Шумахера: «Есть у кого-то номер Массы?»
Хилл прокомментировал предложение отнять у Шумахера первое чемпионство.
Михаэль Шумахер завоевал титул 1994 года после того, как врезался в Дэймона Хилла в последней гонке сезона в Австралии. Оба соперника сошли, Михаэль опередил Дэймона на одно очко.
Известный журналист и друг Шумахера Роджер Бенуа заявил, что следует пересмотреть результаты.
«Титул 1994 года нужно у [Михаэля] отнять, поскольку он выиграл из-за нарушения на Дэймоне Хилле», – сообщил Бенуа.
Хилл отреагировал на статью с цитатой журналиста, пошутив о претензиях Фелипе Массы на титул Льюиса Хэмилтона 2008 года:
«Немного удивился, когда это увидел. Есть у кого-то номер Массы? » – написал чемпион «Формулы-1» 1996 года в соцсетях.
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