$99.98+0.05105.95+0.27

Дэймон Хилл о предложении отнять титул-1994 у Михаэля Шумахера: «Есть у кого-то номер Массы?»

Хилл прокомментировал предложение отнять у Шумахера первое чемпионство.

Хилл прокомментировал предложение отнять у Шумахера первое чемпионство
© Sports.ru

Михаэль Шумахер завоевал титул 1994 года после того, как врезался в Дэймона Хилла в последней гонке сезона в Австралии. Оба соперника сошли, Михаэль опередил Дэймона на одно очко.

Известный журналист и друг Шумахера Роджер Бенуа заявил, что следует пересмотреть результаты.

«Титул 1994 года нужно у [Михаэля] отнять, поскольку он выиграл из-за нарушения на Дэймоне Хилле», – сообщил Бенуа.

Хилл отреагировал на статью с цитатой журналиста, пошутив о претензиях Фелипе Массы на титул Льюиса Хэмилтона 2008 года:

«Немного удивился, когда это увидел. Есть у кого-то номер Массы? » – написал чемпион «Формулы-1» 1996 года в соцсетях.