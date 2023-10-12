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Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун признал свою вину по делу о налоговом мошенничестве

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун признал свою вину по одному из пунктов обвинения по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Экс-глава "Формулы-1" признал свою вину по делу о налоговом мошенничестве
© globallookpress.com

92-летний функционер предстал перед Королевским судом Саутварка в Лондоне и признался в предоставлении недостоверных данных налоговым органам.

В июле Королевская государственная прокуратура по уголовным делам выдвинула против Экклстоуна обвинения в связи с сокрытием им зарубежных активов, оцениваемых в более чем 400 млн фунтов стерлингов.