Экс-глава "Формулы-1" признал свою вину по делу о налоговом мошенничестве

Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун признал свою вину по делу о налоговом мошенничестве
Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун признал свою вину по одному из пунктов обвинения по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщило агентство Reuters.
92-летний функционер предстал перед Королевским судом Саутварка в Лондоне и признался в предоставлении недостоверных данных налоговым органам.
В июле Королевская государственная прокуратура по уголовным делам выдвинула против Экклстоуна обвинения в связи с сокрытием им зарубежных активов, оцениваемых в более чем 400 млн фунтов стерлингов.