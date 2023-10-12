Экс-глава "Ф-1" получил условный срок и гигантский штраф

Экклстоуна приговорили к 17 месяцам тюрьмы условно за налоговое мошенничество, экс-глава «Ф-1» выплатит более 800 млн долларов
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун получил условный срок.
Ранее 92-летний британец признал свою вину в налоговом мошенничестве: в 2015 году он не зарегистрировал траст в Сингапуре на 650 миллионов долларов (около 400 миллионов фунтов на тот момент).
Экклстоуна приговорили к 17 годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит два года.
Кроме этого, Берни достиг договоренности с Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании и выплатит 652,6 миллиона фунтов (более 800 миллионов долларов по нынешнему курсу) за 18 налоговых лет.
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Экклстоуна приговорили к 17 месяцам тюрьмы условно за налоговое мошенничество, экс-глава «Ф-1» выплатит более 800 млн долларов