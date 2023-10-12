Экс-глава "Ф-1" получил условный срок и гигантский штраф

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун получил условный срок.

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Ранее 92-летний британец признал свою вину в налоговом мошенничестве: в 2015 году он не зарегистрировал траст в Сингапуре на 650 миллионов долларов (около 400 миллионов фунтов на тот момент).

Экклстоуна приговорили к 17 годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит два года.