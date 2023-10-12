Бывшую трассу "Формулы-1" в Сочи сильно сократят

Гоночная трасса в Сочи, принимавшая гонки Формулы-1 с 2014 года, критически поменяет свою конфигурацию. Медальная площадь станет более доступной для посетителей Олимпиского парка, в связи с тем, что на ней уберут заборы, предназначенные для Формулы-1. Данные изменения будут произведены в связи с подготовкой к Всемирному фестивалю молодёжи, который пройдёт в марте 2024 года.