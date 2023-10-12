«Астон Мартин» сменит название в сезоне-2024

«Cognizant был нашим первым титульным спонсором, и они начинали сотрудничество с «Астон Мартин» для укрепления репутации своего бренда. На первом этапе партнёрства с нами они добились того, что их имя стало нарицательным и теперь гораздо больше людей знает, кто такие Cognizant и чем они занимаются.



Это всегда планировалось как второй этап наших отношений. После достижения глобальной узнаваемости бренда они углубляют своё партнёрство с нами, применяя цифровую трансформацию к нашему бизнесу, как на гоночной трассе, так и за её пределами. Новое название команды будет подтверждено в начале 2024 года», — сказал представить «Астон Мартин» Racingnews365.