Перес выдвинул требование «Ред Булл», чтобы улучшить результаты в следующем сезоне

«Думаю, что более стабильная база и болид, который не будет так сильно меняться в течение сезона, поможет мне. Это способствует большей стабильности. Думаю, это станет ключевым моментом, потому что мы видели доказательства в нескольких первых гонках этого сезона.



Когда мы начали работать над развитием болида, я почувствовал, что он от меня ускользает. Мне пришлось продолжать находить баланс, идя на многие компромиссы. Иные детали мы оставим внутри команды. Это то, о чём мы все знаем, и, надеюсь, в следующем году всё будет по-другому», — сказал Перес в интервью Sky Sports.