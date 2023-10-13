Марко и пресс-служба «Ред Булл» отреагировали на слухи, что Перес завершит карьеру

Советник команды «Ред Булл» 80-летний австриец Хельмут Марко прокомментировал информацию о том, что мексиканский пилот Серхио Перес может покинуть команду по завершении сезона-2023. Ранее сообщалось, что мексиканец должен был получить уведомление об увольнении на Гран-при Японии.

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«В этом нет абсолютно ничего», — заявили в пресс-службе «Ред Булл».

«Я ничего не знаю об этом», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Помимо слухов об увольнении мексиканца, также сообщалось о том, что Серхио Перес самостоятельно объявит о завершении карьеры на домашнем Гран-при Мексики в связи с расторжением контракта.