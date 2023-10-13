Жак Вильнев поделился воспоминаниями о триумфе 1997 года.

«Соперничество с Михаэлем Шумахером было настоящим испытанием – как на трассе, так и вне ее. А прессе все это только подпитывала. При этом очень странно, что настоящее сражение между нами на трассе произошло только один раз – в последней гонке сезона-1997 в Хересе. Шумахер был лидером. Но ранее мне уже удалось обогнать его – в 1996 году в Эшториле. И это его очень сильно разозлило. В любом случае, когда в следующем году я все-таки выиграл, то был действительно счастлив. Потому что видел, что вся тяжелая работа наконец-то окупилась.



В тот год я никогда в себе не сомневался. Я всегда верил в то, что выиграю, даже когда отставал в чемпионате и все думали, что все закончится триумфом Шумахера».