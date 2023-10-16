Экс-президент «Феррари» назвал проблему команды в данный момент

«Сегодняшняя Формула-1 прекрасна, потому что появилось новое поколение быстрых и талантливых пилотов, что недавно показал Оскар Пиастри. Пусть даже на данный момент в это поколение не входят итальянские гонщики. Что мне не нравится, так это действующие правила, которые довольно сложны. И мне не нравится то, где сегодня находится «Феррари». Я не люблю радоваться третьему месту, которое для меня было поражением. Пилоты? Я думаю, что это наименьшая из проблем. Проблема в машине», — приводит слова ди Монтедземоло La Gazzetta dello Sport.